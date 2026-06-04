Стивен Сигал высказался о лучшем бойце в истории ММА

Знаменитый актер и мастер единоборств Стивен Сигал в кулуарах ПМЭФ-26 ответил на вопрос «СЭ» о лучшем в истории бойце UFC.

— Является ли Махачев лучшим бойцом в истории UFC?

— Он мой друг, но я не думаю, что он лучший. Не знаю, кто лучший... Например, Хабиб был очень хорош, — сказал «СЭ» Сигал.

Сигал 4 июня прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для участия в панельной дискуссии, посвященной вопросам культурного сотрудничества США и России.

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