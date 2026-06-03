UFC в Белом доме: дата и место проведения турнира

Турнир UFC в Белом доме состоится в официальной резиденции президента США с 14 на 15 июня

Турнир UFC White House — Freedom 250 в официальной резиденции президента США пройдет в ночь с 14 на 15 июня. Октагон для турнира установят на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Выходить бойцы будут прямо из Овального кабинета. Начало — в 23.00 по московскому времени (14 июня). Основной кард стартует в 1.00 мск (15 июня).

Вечер ММА приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между чемпионом Илией Топурией и обладателем временного чемпионского пояса Джастином Гейджи. В соглавном событии ожидается бой за титул временного чемпиона в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.