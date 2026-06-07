Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 278 пройдет в ночь на воскресенье, 7 июня. Вечер ММА принимает спортивный комплекс UFC Apex в Энтерпрайзе (США). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет бой в полусреднем весе между американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и бразильцем Габриэлем Бонфимом. Соглавное событие — бой в среднем весе между американцем Бренданом Алленом и американским бойцом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном.

Турнир UFC Fight Night 278 в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард и ряд боев прелимов также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 1.00 мск.