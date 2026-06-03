UFC в Белом доме: список звездных гостей

Турнир UFC White House — Freedom 250 пройдет в официальной резиденции президента США в ночь с 14 на 15 июня. Октагон для турнира установят на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Бойцы будут выходить прямо из Овального кабинета. Начало — в 23.00 по московскому времени (14 июня). Основной кард стартует в 1.00 мск (15 июня).

Вечер ММА приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. На шоу получили приглашения звезды Голливуда и спорта. Президент UFC Дана Уайт рассказал журналу Time, что Белый дом посетят актеры Адам Сэндлер, Джаред Лето, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон и режиссер Гай Ричи, игрок в американский футбол Том Брэди, телеведущий Марио Лопес. Также ожидается, что на турнире будут присутствовать высокопоставленные американские политики.

Ожидаемая аудитория самого вечера — около 4300 человек.