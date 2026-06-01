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Анкалаев и Умар Нурмагомедов проведут поединки на турнире UFC в Абу-Даби в июле

Сергей Ярошенко
Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Российский боец Магомед Анкалаев встретится с американцем Хилом Раунтри-младшим в главном бою турнира UFC Fight Night в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Мероприятие состоится 25 июля.

Поединок пройдет в полутяжелом весе.

В соглавном поединке в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с американцем Джонатаном Мартинезом.

На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа и 2 поражения за карьеру в ММА, у 30-летнего Нурмагомедова 20 побед при 1 поражении.

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Магомед Анкалаев
Умар Нурмагомедов
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