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7 июня, 04:00

Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль: прямая трансляция боя UFC

Белал Мухаммад иБонфим Габриэль проведут поединок 7 июня в Энтерпрайзе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и бразилец Габриэль Бонфим проводят поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 278 утром воскресенья, 7 июня. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе UFC Apex в Энтерпрайзе (США). Начало поединка — около 5.30 по московскому времени.

ММА UFC: Мухаммад — Бонфим

Трансляция боя Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль на UFC Fight Night

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Главный бой UFC Fight Night между Мухаммадом и Бонфимом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль на UFC Fight Night

Белалу Мухаммаду — 38 лет. В профессиональной карьере он одержал 24 победы, потерпел 5 поражений и еще 1 бой признан несостоявшимся. В 2025 году американец провел два поединка и оба проиграл: 22 ноября единогласным решением судей ирландцу Иэну Гэрри на турнире в Дохе, а 10 мая — в титульном бою австралийцу Джеку Делле Маддалене в рамках UFC 315 в Монреале.

Габриэлю Бонфиму — 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 19 побед и 1 поражение. У бразильца активная серия из четырех побед подряд. В предыдущем поединке Бонфим победил Рэнди Брауна из Ямайки нокаутом во втором раунде на турнире в Лас-Вегасе 8 ноября 2025 года и получил бонус за выступление вечера.

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