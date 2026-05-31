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Двалишвили победил Эдгара в схватке по вольной борьбе

Руслан Минаев

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили одержал победу над легендой ММА Фрэнки Эдгаром на турнире RAF 9. Схватка по вольной борьбе завершилась со счетом 12:1 в пользу грузинского бойца.

После поединка Двалишвили напрямую обратился к другому экс-чемпиону UFC Генри Сехудо.

«Я хочу бросить ему вызов. Я был готов, а он испарился. Генри, собери яйца в кулак! Покажи всем свои мексиканские яйца! Мне нравится бороться в RAF, это отличный способ держать себя в форме. Я готов к любому оппоненту», — заявил Двалишвили.

35-летний Двалишвили в ММА провел 26 поединков — 21 победа и 5 поражений. 6 декабря 2025 года он проиграл россиянину Петру Яну в чемпионском бою на турнире UFC 323.

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Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
Фрэнки Эдгар
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