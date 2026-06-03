Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: дата и время начала боя UFC в Белом доме

О'Мэлли и Захаби проведут бой на турнире UFC в Белом доме 15 июня

Американский боец Шон О'Мэлли и канадец Айманн Захаби проведут бой в легчайшем весе в на турнире UFC в Белом доме.

ММА UFC: О'Мэлли — Захаби

Дата и время боя Шон О'Мэлли — Айманн Захаби на UFC в Белом доме

Турнир UFC в Белом доме пройдет в ночь на понедельник, 15 июня. Вечер ММА принимает Вашингтон (США) на южной лужайке Белого дома. Начало турнира — в 3.00 по московскому времени. Поединок О'Мэлли и Захаби стартует около 5.00 мск.

31-летний О'Мэлли имеет в профессиональных ММА 19 побед , 3 поражения и еще один поединок признан несостоявшимся. 24 января 2026 года Шон победил китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 324. До этого дважды уступил грузину Мерабу Двалишвили в боях за титул чемпиона.

38-летний Захаби на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. У Айманна активная серия из 7 побед подряд. В предыдущем поединке Захаби победил раздельным решением судей эквадорца Марлона Веру на турнире UFC Fight Night в Ванкувере (Канада).

Где смотреть бой Шон О'Мэлли — Айманн Захаби и турнир UFC в Белом доме

В прямом эфире трансляцию UFC в Белом доме в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC в Белом доме. Результат боя О'Мэлли — Захаби и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Белом доме — титульный бой в легком весе между испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.