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Садулаев проведет схватку против Снайдера на турнире RAF в Тбилиси

Руслан Минаев

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев проведет свой первый поединок в организации Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером, сообщает портал MMA Fighting. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси.

Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира. 30-летний Снайдер — олимпийский чемпион и четырехкратный победитель чемпионатов мира. Спортсмены четырежды встречались друг с другом. В финале чемпионата мира 2017 года победил Снайдер, в решающих схватках мировых первенств 2018 и 2021 годов, а также Олимпиады-2021 выигрывал Садулаев.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили и Генри Сехудо.

RAF — американская борцовская организация. Ранее Садулаев подписал с ней контракт. Изначально его дебют должен был состояться в мае в Бахрейне, но турнир отменили.

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Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
Абдулрашид Садулаев
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