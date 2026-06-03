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Алекс Перейра — Сириль Ган: дата и время начала боя UFC в Белом доме

Перейра и Ган проведут бой на турнире UFC в Белом доме 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Алекс Перейра.
Фото Getty Images

Бразильский боец Алекс Перейра и француз Сириль Ган проведут титульный бой в тяжелом весе в соглавном событии турнира UFC в Белом доме.

ММА UFC: Перейра — Ган

Дата и время боя Алекс Перейра vs. Сириль Ган на UFC в Белом доме

Турнир UFC в Белом доме пройдет в ночь на понедельник, 15 июня. Вечер ММА принимает Вашингтон (США) на южной лужайке Белого дома. Начало турнира — в 3.00 по московскому времени. Поединок Перейры и Гана стартует около 5.30 мск.

38-летний Перейра имеет в профессиональных ММА 13 побед и 1 поражение, 5 октября 2025 года Алекс во второй раз стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США), победив техническим нокаутом в первом раунде.

36-летний Ган на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 2 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. 26 октября 2025 года Ган впервые претендовал на титул чемпиона в бою с британцем Томом Аспиналлом в рамках UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), однако поединок остался без результата из-за тычка в глаз от Сириля.

Где смотреть бой Перейра против Гана и турнир UFC в Белом доме

В прямом эфире трансляцию UFC в Белом доме в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC в Белом доме. Результат боя Перейра — Ган и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Белом доме — титульный бой в легком весе между испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

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Алекс Перейра
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