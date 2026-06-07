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7 июня, 13:27

Царукян поставил 1 миллион долларов на победу Гейджи в титульном бою с Топурией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян сообщил о ставке в размере 1 миллиона долларов на победу американца Джастина Гейджи в титульном бою против действующего чемпиона дивизиона Илии Топурии.

О своей ставке представляющий Армению и Россию боец рассказал в социальных сетях. В случае победы Гейджи возможный выигрыш Царукяна составит 5,7 миллиона долларов.

Бой между Топурией и временным чемпионом Гейджи станет главным событием турнира UFC Freedom 250 (UFC White House). Поединок пройдет в ночь с 14 на 15 июня 2026 года на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Последний бой Гейджи провел в январе 2026 года на турнире UFC 324, где единогласным решением судей победил Пэдди Пимблетта. На счету американца 27 побед и пять поражений.

Топурия в последний раз выходил в октагон в июне 2025 года на турнире UFC 317. Тогда он нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде. В активе чемпиона 17 побед и ни одного поражения.

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Арман Царукян
Джастин Гейджи
Илия Топурия
UFC
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