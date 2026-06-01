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UFC Fight Night Мухаммад — Бонфим: полный кард, дата и время турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Мухаммад vs. Бонфим пройдет в Энтерпрайзе 6 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 278 состоится в ночь на воскресенье, 7 июня. Шоу пройдет в Энтерпрайзе (США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев турнира UFC Fight Night Мухаммад — Бонфим

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.

Кард боев турнира UFC Fight Night Мухаммад — Бонфим

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и бразильцем Габриэлом Бонфимом. В соглавном поединке в среднем весе сойдутся американец Брендан Аллен и американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян.

Основной кард

  • Белал Мухаммад (24-5-0-1) — Габриэл Бонфим (19-1)

  • Брендан Аллен (26-7) — Эдмен Шахбазян (16-5)

  • Фарес Зиам (18-4) — Том Нолан (10-1)

  • Брайс Митчелл (18-3) — Сантьяго Луна (8-0)

  • Иво Бараневский (8-0) — Джуниор Тафа (7-5)

Предварительный кард

  • Мэтт Шнелл (17-10-0-1) — Алессандро Коста (12-5)

  • Маркус Макги (10-2) — Джон Яннис (10-4)

  • Бруно Силва (15-8-2-1) — Эдгар Чайрез (13-6-0-1)

  • Присцила Кашуэйра (13-8) — Челси Чандлер (6-4)

  • Джордан Ливитт (13-3) — Жоандерсон Бриту (18-5-1)

  • Джейсла Чавес (6-0) — Юнейси Дубен (6-1)

  • Кетлен Соуза (16-6) — Ариани Карнелосси (15-4)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Мухаммад — Бонфим

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 00.00 7 июня

Главный кард и ряд боев прелимов также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 01.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Макао можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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