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Монсон: «Бой Топурии с Махачевым будет великолепным»

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Известный боец ММА Джефф Монсон прокомментировал возможный поединок Ислама Махачева и Илии Топурии в UFC.

«Я бы хотел посмотреть этот бой. Это будет великолепный поединок двух чемпионов, в котором очень сложно будет определить сильнейшего. Это будет близкий бой», — приводит слова Монсона Vprognoze.ru.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе грузин Илия Топурия выразил желание подняться в легкий вес и оспорить чемпионский пояс россиянина Ислама Махачева.

Источник: Vprognoze.ru
Джефф Монсон
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