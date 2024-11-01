Монсон: «Бой Топурии с Махачевым будет великолепным»

Известный боец ММА Джефф Монсон прокомментировал возможный поединок Ислама Махачева и Илии Топурии в UFC.

«Я бы хотел посмотреть этот бой. Это будет великолепный поединок двух чемпионов, в котором очень сложно будет определить сильнейшего. Это будет близкий бой», — приводит слова Монсона Vprognoze.ru.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе грузин Илия Топурия выразил желание подняться в легкий вес и оспорить чемпионский пояс россиянина Ислама Махачева.