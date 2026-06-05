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Махачев: «Я патриот, я люблю свою родину. Строю планы на родной земле»

Павел Лопатко

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, что строит планы на свое будущее в России.

«Я патриот, я люблю свою родину. Я всегда ищу возможность поскорее вернуться. Во-первых, родители, семья, близкие — все здесь. Для меня тема близких важнее всего остального. Я думаю о будущем, строю планы на родной земле», — рассказал боец Мураду Алискерову в интервью на YouTube-канале.

Махачеву 34 года. Он уроженец Махачкалы. Он четвертый чемпион UFC из России и первый из соотечественников, кто завоевал пояса в двух весовых категориях.

В профессиональных ММА россиянин одержал 28 побед и потерпел 1 поражение.

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Ислам Махачев
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