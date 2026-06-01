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Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль: дата и время боя UFC

Мухаммад и Бонфим проведут поединок 7 июня в Энтерпрайзе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и бразилец Габриэль Бонфим проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 278 в ночь на воскресенье, 7 июня. Бой станет главным событием вечера на арене UFC Apex в Энтерпрайзе (США).

ММА UFC: Мухаммад — Бонфим

Начало боя Мухаммад vs Бонфим ожидается около 5.00 по московскому времени (советуем начать следить за поединком заранее).

Трансляция боя Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль на UFC Fight Night

Бой UFC Fight Night 278 между Мухаммадом и Бонфимом в прямом эфире показывают телеканалы и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Статистика перед боем Белал Мухаммад — Бонфим Габриэль на UFC Fight Night

Белалу Мухаммаду — 37 лет. В профессиональной карьере он одержал 24 победы, потерпел 5 поражений и еще 1 бой признан несостоявшимся. В ноябре 2025 года Мухаммад уступил ирландцу Иэну Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар). До этого Белал проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене также судейским решением 10 мая 2025 года в рамках UFC 315 в Монреале (Канада).

Габриэлю Бонфиму — 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 19 побед и 1 поражение. Предыдущее появление бразильца в клетке — 8 ноября 2025 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) против Рэнди Брауна из Ямайки (победа нокаутом во втором раунде).

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