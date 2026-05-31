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Павлович обратился к болельщикам после боя с Тейшейрой на UFC: «Это наша общая победа»

Алина Савинова

Российский боец Сергей Павлович обратился к болельщикам после победы на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

В главном карде турнира 34-летний спортсмен за 40 секунд нокаутировал бразильца Талиссона Тейшейру.

«Друзья, всем большое спасибо за поздравления! Это наша общая победа», — написал Павлович в своих соцсетях.

На счету россиянина теперь 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере. 26-летний Тейшейра потерпел второе поражение при девяти победах.

После победы над бразильцем Павлович обратился к главе UFC Дэйне Уайту с просьбой позволить ему провести бой за пояс или претендентский.

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Сергей Павлович
Талиссон Тейшейра
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