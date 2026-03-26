Источник: Макгрегор может провести бой против Холлоуэя

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор может провести бой против американца Макса Холлоуэя, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

По данным источника, поединок планируется провести на турнире UFC 11 июля. Гонорар ирландца составит более 15 миллионов долларов.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max