Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Царукяном

Австралийский боец Александр Волкановски не исключил возможности встречи с Арманом Царукяном за чемпионский пояс UFC в легком весе. Обладатель титула в полулегком заявил об этом после турнира UFC 333 в Абу-Даби.

«Бой с Царукяном за пояс? Конечно, 100%. Я всегда говорил, что если есть такая возможность и я не буду задерживать дивизион, я готов», — сказал Волкановски в комментарии Sports.

24 октября 38-летний Волкановски защитил чемпионский пояс в полулегком весе, победив россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом на отметке 4.54 второго раунда. Для Евлоева это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Царукян выступает в легкой весовой категории. Волкановски дважды поднимался в этот дивизион ради боев с его чемпионом Исламом Махачевым.