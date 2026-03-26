Глава UFC Уайт заявил, что Махачев проведет следующий бой в августе
Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего поединка чемпиона организации в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.
Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что Махачев выйдет в октагон в июле.
«Это не так. Это будет август», — цитирует Уайта портал Red Corner MMA.
В своем последнем бою на турнире UFC 322 Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. На счету 34-летнего Махачева 28 побед в 29 поединках.
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