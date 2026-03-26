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Сусуркаев и Копылов выступят на турнире UFC 328 вместе с Чимаевым

Анастасия Пилипенко

Российские бойцы Байсангур Сусуркаев и Роман Копылов примут участие в турнире UFC 328, который пройдет в Ньюарке (США), в ночь на воскресенье, 10 мая.

Сусуркаев проведет бой в средней весовой категории против бразильца Джордена Сантоса. Копылов в среднем весе сразится с другим представителем Бразилии — Марко Тулио.

На счету Сусуркаева 11 побед в 11 боях за карьеру в MMA. У Копылова 14 побед и пять поражений.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой UFC в среднем весе между россиянином Хамзатом Чимаевым (15-0) и американцем Шоном Стриклендом (30-7).

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Байсангур Сусуркаев
Роман Копылов
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