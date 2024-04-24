Ислам Махачев: «Я не удивлен, что Царукян отказался драться со мной»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) заявил, что первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) три или четыре раза отказывался с ним драться.

«Я не удивлен, что Арман отказался драться со мной в июне, потому что он много болтал о реванше, но UFC предлагали ему бой со мной 3-4 раза. Я не был удивлен его отказом», — сказал Махачев New York Post Sports.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.