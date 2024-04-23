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Боец UFC Ван — Мокаеву: «Ты бросил мне вызов потому, что у тебя уже есть соперник»

Руслан Минаев
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Боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван ответил на вызов британца российского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Заткнись. Ты бросил мне вызов только потому, что у тебя уже есть соперник. Я разговаривал с [матчмейкером] Миком Мейнардом, он подтвердил это. Ссыкун! Не произноси больше мое имя», — написал Ван в соцсети.

Ранее Мокаев предложил Вану подраться на турнире 22 июня в Саудовской Аравии. На счету уроженца Дагестана 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Джошуа Ван
Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
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