Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:32

Усман Нурмагомедов уверен, что Умар и Махачев одержат победу на UFC 311

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о предстоящих боях соотечественников Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

«Я смотрел много боев Армана и Мераба, и эти парни не растут. Да, это бойцы хорошего уровня. Но в последних двух-трех поединках они не прогрессировали. И я считаю, Ислам и Умар финишируют их», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Источник: MMAJunkie
UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Молдавский — о бое Махачева и Царукяна: «Ислам — фаворит. Но поединок вряд ли завершится досрочно»
Махачев, Нурмагомедов и Уланбеков завершили спарринги перед UFC 311
«Этот парень заставит меня работать сильнее. Он настоящий претендент». Ислам Махачев — о реванше с Царукяном, Хабибе и семье
Гаджиев — о бое Махачева и Царукяна: «Не вижу никого, кто мог бы выиграть у Ислама в легком весе»
Царукян показал физическую форму за 11 дней до титульного боя с Махачевым
Махачев — о завершении карьеры: «Остановлюсь, когда молодые начнут меня превосходить»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Молдавский — о бое Махачева и Царукяна: «Ислам — фаворит. Но поединок вряд ли завершится досрочно»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости