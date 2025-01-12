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Сегодня, 16:00

Малютин — о бое Нурмагомедова и Двалишвили: «Умар мотивирован своей командой и желанием продолжить наследие брата»

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Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина Умара Нурмагомедова и американца грузинского происхождения Мераба Двалишвили.

«У Мераба нет шансов в стойке против Умара, остаются вопросы только по борьбе. Но Нурмагомедов заряжен, мотивирован своей командой и желанием продолжить наследие брата. Они действительно живут этим. Умар мечтает о поясе. Для него бой за пояс — это некий допинг. При этом противостояние будет равным и плотным. Но я верю в победу Нурмагомедова», — сказал Малютин «СЭ».

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Константин Белов

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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