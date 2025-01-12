Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:15

Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США после спора со стюардессой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, у спортсмена произошел конфликт с бортпроводницей. Хабиб занял место у аварийного выхода, и стюардесса во время предполетных инструкций уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Нурмагомедов не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа. Боец также отказал в просьбе пересесть на другое место, посчитав эту ситуацию несправедливой. В итоге его заставили покинуть самолет.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Источник: GiveMeSport
Хабиб Нурмагомедов
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Политолог Кедми связал слухи о выборах на Украине с подготовкой к переговорам
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Летевшие в Санкт-Петербург 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Запашный: «Махачев не просто выиграет, а переедет Царукяна»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости