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Сегодня, 08:00

Менеджер Поветкина ставит на Махачева в бою с Царукяном

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Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Мне Махачев очень нравится по своей энергетике, он умный парень и большой спортсмен, поэтому в этом бою я верю в его победу. Читал про его соперника, Армана Царукяна, и да, он хороший боец, но мне кажется, что у него очень мало шансов. Ислам прилично выше Армана по уровню. Думаю, уже в первой половине боя все вопросы будут закрыты. Ничего плохого про Армана сказать не могу, просто Ислам такой мастер, что столкнуть его с пьедестала будет очень сложно», — сказал Иванов «СЭ».

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Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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