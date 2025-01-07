Свищев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Царукяна

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Буду болеть за Махачева, мне импонирует этот боец. Я за красивый, справедливый бой, чтобы он был честным», — сказал Свищев «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который состоится в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Александр Абустин