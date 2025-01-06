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Сегодня, 23:00

Роман Копылов против Криса Кертиса: дата и время начала боя UFC

Роман Копылов проведет поединок против Криса Кертиса на UFC Fight Night 249
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов и американец Крис Кертис проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 249 в ночь на 12 января. Вечер ММА пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала боя — в 5.00 по московскому времени.

33-летний Копылов в ММА провел 16 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения. Последний поединок россиянин провел в июне 2024-го. Тогда на UFC 302 он победил бразильца Сезара Алмейду раздельным решением судей.

37-летний американец в карьере имеет 43 боя, 31 победу и 11 поражений, еще один бой был без результата из-за случайного столкновения головами. Предыдущий раз Крис выходил в октагон в апреле прошлого года против Брендана Аллена на UFC Fight Night 240. Кертис проиграл сопернику раздельным решением судей.

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Крис Кертис
Роман Копылов
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