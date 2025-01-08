Царукян показал физическую форму за 11 дней до титульного боя с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал фото с тренировки за 11 дней до поединка с соотечественником и чемпионом организации в легком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 311.

«Мы упорно трудимся каждый день, чтобы стать лучше», — подписал Царукян фото в соцсети.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) на турнире UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.