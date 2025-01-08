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8 января, 23:10

Царукян показал физическую форму за 11 дней до титульного боя с Махачевым

Руслан Минаев
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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал фото с тренировки за 11 дней до поединка с соотечественником и чемпионом организации в легком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 311.

«Мы упорно трудимся каждый день, чтобы стать лучше», — подписал Царукян фото в соцсети.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) на турнире UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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Махачев считает, что бой с Царукяном на UFC 311 будет непростым
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