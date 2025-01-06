Рабаданов: «Верю, что Махачев финиширует Царукяна в третьем-четвертом раунде»

Чемпион Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов дал прогноз на реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшей форме. Думаю, преимущество Ислама будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою. Ислам умеет находить ключи к людям, и все те упущения, которые были в первом бою, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует. Бой не дойдет до 5-го раунда. Думаю, преимущественно бой будет проходить в стойке. Думаю, это был бы хороший план на бой с Арманом. Арман сам хорошо борется, но думаю, что у Ислама есть преимущество в стойке. Будет плотный и хороший бой. Болею всей душой за Ислама и верю в его досрочную победу. Бой закончится в середине, в третьем-четвертом раунде», — сказал Рабаданов в интервью «СЭ».

Махачев и Царукян возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе. В со-главном событии вечера Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.