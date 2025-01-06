Махачев стал победителем номинации «Сабмишен года»

Российский боец ММА Ислам Махачев победил в номинации «Сабмишен года» по версии UFC, сообщает пресс-служба промоушена.

33-летний спортсмен получил эту награду за удушающий прием, которым он заставил сдаться американца Дастина Порье в поединке на турнире UFC 302, который прошел 2 июня 2024 года. В этом противостоянии россиянин защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Следующий бой Махачев проведет с Арманом Царукяном в ночь на 19 января на UFC 311 в Лос-Анджелесе. Их первый поединок в апреле 2019-го завершился победой Ислама единогласным решением судей. На счету 33-летнего Махачева за карьеру 26 побед и одно поражение. У 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения.