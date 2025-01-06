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Экс-чемпион ACA Борисов назвал фото Царукяна с Мартинсом уколом в адрес Махачева

Даниил Аршавский
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Бывший чемпион АСА в легчайшем весе российский боец Олег Борисов прокомментировал предстоящий поединок Армана Царукяна и Ислама Махачева в турнире UFC 311.

25 декабря Царукян выложил на своей странице в соцсетях фотографию с тренировки с бразильским бойцом Адриано Мартинсом. 42-летний спортсмен 4 октября 2015 года нокаутировал Махачева в турнире UFC 192, нанеся россиянину единственное поражение за его карьеру.

«Бой раскручивается. Видно желание Царукяна. Но ни для кого не является секретом, что Махачев был и остается фаворитом. Как спарринг-партнер Адриано Мартинс никак не может помочь Царукяну. Это неактуально. Фото с ним — чисто медийная составляющая, психологический укол. Слишком давно Мартинс побеждал Махачева», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу начнется в 2.00 по московскому времени.

33-летний Махачев одержал 26 побед при 1 поражении в 27 поединках. На счету 28-летнего Царукяна 22 победы при 3 поражениях в 25 боях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Олег Борисов
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