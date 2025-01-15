Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

Футболист Канчельскис — о бое Махачева и Царукяна: «Арман захочет отомстить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Любимчиков среди них у меня нет. Думаю, это будет интереснейший бой двух очень серьезных соперников. Царукян захочет отомстить Махачеву за прошлый поединок и взять реванш. Наверное, и Ислам, и Арман будут осторожничать, так что бой продлится до конца и закончится судейским решением. Никто из них рисковать не будет намерен», — сказал Канчельскис для «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Андрей Канчельскис
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
Читайте также
Bloomberg сообщило о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Умар Нурмагомедов: статистика бойца перед турниром UFC 311
Мераб Двалишвили: статистика бойца перед турниром UFC 311
Арман Царукян: статистика бойца перед турниром UFC 311
Ислам Махачев: статистика бойца перед турниром UFC 311
Президент медиалиги Осипов: «Царукян — это топ, но Ислам будет чемпионом, пока не сменит дивизион»
Футболист Гоцук отдает предпочтение Махачеву в бою с Царукяном
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умар Нурмагомедов: статистика бойца перед турниром UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости