Футболист Канчельскис — о бое Махачева и Царукяна: «Арман захочет отомстить»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Любимчиков среди них у меня нет. Думаю, это будет интереснейший бой двух очень серьезных соперников. Царукян захочет отомстить Махачеву за прошлый поединок и взять реванш. Наверное, и Ислам, и Арман будут осторожничать, так что бой продлится до конца и закончится судейским решением. Никто из них рисковать не будет намерен», — сказал Канчельскис для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).