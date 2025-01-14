Умар Нурмагомедов: статистика бойца перед турниром UFC 311
Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок на UFC 311 с чемпионом, грузино-американским бойцом Мерабом Двалишвили в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) на арене «Intuit Dome».
Умар Нурмагомедов: данные и статистика бойца
Умару Нурмагомедову — 28 лет. Его рост — 173 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 175 см. Рекорд в профессиональных ММА — 18-0.
В предыдущем появлении в клетке россиянин победил американца Кори Сэндхэгена решением судей на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.
Умар Нурмагомедов: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
4 августа 2024
|
Кори Сэндхаген (17-5)
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
18-0
|
3 марта 2024
|
Бекзат Алмахан (17-2)
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
15 января 2023
|
Раони Барселос (18-5)
|
Победа, KO
|
1 / 4.40
|
25 июня 2022
|
Нэйт Манесс (16-3)
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
5 марта 2022
|
Брайэн Келлехер (24-16)
|
Победа, SBM
|
1 / 3.15
Полностью статистика и результаты боев Умара Нурмагомедова доступны на странице спортсмена на нашем сайте.
Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: дата и время боя
Бой Нурмагомедова и Мераба Двалишвили станет соглавным событием UFC 311. Ориентировочное время начала поединка —7.30 19 января по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результат боя Нурмагомедов — Двалишвили и других поединков вечера ММА можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.
Главное событие UFC 311 — титульный бой легкого дивизиона между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.