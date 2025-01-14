Умар Нурмагомедов: статистика бойца перед турниром UFC 311

Умар Нурмагомедов проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок на UFC 311 с чемпионом, грузино-американским бойцом Мерабом Двалишвили в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) на арене «Intuit Dome».

Умар Нурмагомедов: данные и статистика бойца

Умару Нурмагомедову — 28 лет. Его рост — 173 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 175 см. Рекорд в профессиональных ММА — 18-0.

В предыдущем появлении в клетке россиянин победил американца Кори Сэндхэгена решением судей на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.

Умар Нурмагомедов: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 4 августа 2024 Кори Сэндхаген (17-5) Победа, UD 5 / 5.00 18-0 3 марта 2024 Бекзат Алмахан (17-2) Победа, UD 3 / 5.00 15 января 2023 Раони Барселос (18-5) Победа, KO 1 / 4.40 25 июня 2022 Нэйт Манесс (16-3) Победа, UD 3 / 5.00 5 марта 2022 Брайэн Келлехер (24-16) Победа, SBM 1 / 3.15

Полностью статистика и результаты боев Умара Нурмагомедова доступны на странице спортсмена на нашем сайте.

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: дата и время боя

Бой Нурмагомедова и Мераба Двалишвили станет соглавным событием UFC 311. Ориентировочное время начала поединка —7.30 19 января по московскому времени.