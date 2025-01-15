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Сегодня, 08:44

Дудакова извинилась за то, что ударила тренера в турнире UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Виктория Дудакова принесла извинения своему тренеру Гасанали Гасаналиеву за то, что ударила его после поражения в турнире UFC Fight Night 249.

В турнире в Лас-Вегасе россиянка проиграла нокаутом американке Фатиме Клайн. После боя она угодила в скандал, дав пощечину тренеру, которого она упрекнула в безразличии в октагоне. Эпизод попал в трансляцию.

«Эмоции немного улеглись... В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении», — написала Дудакова в соцсетях.

На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

«Тебе по фигу было!» Боец UFC Дудакова ударила тренера после поражения

Виктория Дудакова
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