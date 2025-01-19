Махачев установил абсолютный рекорд легкого веса по числу побед в титульных боях

Российский боец UFC Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311.

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Для Махачева эта победа стала пятой в титульном противостоянии легкого веса. Он установил рекорд дивизиона по числу побед в титульных поединках.

На счету Махачева теперь 28 побед в карьере при одном поражении.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.