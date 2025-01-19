Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:01

Махачев установил абсолютный рекорд легкого веса по числу побед в титульных боях

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец UFC Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311.

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Для Махачева эта победа стала пятой в титульном противостоянии легкого веса. Он установил рекорд дивизиона по числу побед в титульных поединках.

На счету Махачева теперь 28 побед в карьере при одном поражении.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев — после победы над Мойкано: «Кое-кому повезло, что его тут не было»
Царукян отреагировал на победу Двалишвили над Умаром: «Машина! Просто зверь!»
Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым
Дана Уайт признал Махачева лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий
Хасбик отреагировал на победу Махачева на UFC 311
Махачев: «Передайте Хабибу, что нам необязательно тренироваться 3 месяца ради 3 минут боя»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев: «Передайте Хабибу, что нам необязательно тренироваться 3 месяца ради 3 минут боя»

Хасбик отреагировал на победу Махачева на UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости