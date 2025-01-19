Хасбик отреагировал на победу Махачева на UFC 311

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Майкано в главном поединке турнира UFC 311.

«Всем салам алейкум. Пояс. Мы идем кушать. Заново», — сказал Хасбик.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.