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Сегодня, 09:00

Махачев в первом раунде победил Мойкано на UFC 311

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Скриншот трансляции

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

В соглавном поединке турнира еще один россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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