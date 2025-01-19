Махачев в первом раунде победил Мойкано на UFC 311

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

В соглавном поединке турнира еще один россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.