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Сегодня, 09:01

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова на UFC 311: появился счет судейских карточек боя за титул чемпиона

Даниил Аршавский
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Мераб Двалишвили и Дана Уайт.
Фото Getty Images

UFC опубликовал судейские записки после титульного боя между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в Инглвуде (США).

Россиянин уступил грузину единогласным решением судей — 47:48, 46:49, 47:48. Все трое судей отдали Двалишвили победу в трех последних раундах, один из них посчитал, что грузин выиграл и в первой пятиминутке.

34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе, одержав 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. 29-летний Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере после 18 побед.

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UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311
UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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