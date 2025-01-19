Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова на UFC 311: появился счет судейских карточек боя за титул чемпиона

UFC опубликовал судейские записки после титульного боя между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в Инглвуде (США).

Россиянин уступил грузину единогласным решением судей — 47:48, 46:49, 47:48. Все трое судей отдали Двалишвили победу в трех последних раундах, один из них посчитал, что грузин выиграл и в первой пятиминутке.

34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе, одержав 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. 29-летний Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере после 18 побед.