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11 августа, 17:00

Дрозд уверен в победе Махачева над Гэрри: «Рядом с Исламом никого нет. Он — один из самых сильных чемпионов UFC»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Рядом с Махачевым никого нет, даже в новом весе. Я сильно уверен в его победе над Гэрри. Пока все на стороне Ислама, он — очень сильный спортсмен. Думаю, что он Гэрри приберет достаточно просто. Махачев — один из самых сильных и стабильных чемпионов UFC», — сказал Дрозд «СЭ».

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

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Ислам Махачев
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