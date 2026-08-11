Дрозд уверен в победе Махачева над Гэрри: «Рядом с Исламом никого нет. Он — один из самых сильных чемпионов UFC»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Рядом с Махачевым никого нет, даже в новом весе. Я сильно уверен в его победе над Гэрри. Пока все на стороне Ислама, он — очень сильный спортсмен. Думаю, что он Гэрри приберет достаточно просто. Махачев — один из самых сильных и стабильных чемпионов UFC», — сказал Дрозд «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).