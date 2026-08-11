Василевский о бое Махачева против Гэрри: «Ислам — фаворит, но ирландец — опасный соперник»

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Махачев — фаворит, но Гэрри — опасный соперник. Иэн — габаритный парень, бьющий боец. Важно, как будет развиваться поединок. Если Махачаву не будут удаваться быстрые переводы в партер и переходы в борьбу, то будет сложновато с ирландцем. У Махачаева борьба — это самое сильное оружие. Он может сначала обессилить соперника, а потом победить его», — сказал Василевский «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).