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Сегодня, 17:00

Ислам Махачев — Арман Царукян: прогнозы на бой UFC 311

Эксперты сделали прогноз на бой Махачева с Царукяном
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января. В главном событии ивента Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против Армана Царукяна. «СЭ» собрал мнение экспертов о шансах спортсменов на победу.

Мнение экспертов на бой Махачев — Царукян

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра:

«Это два отличных бойца с похожим стилем. Думаю, у Ислама будет небольшое преимущество, потому что он значительно улучшил ударную технику», — рассказал Оливейра SHAK MMA.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг:

«У Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было 22 года», — цитирует Стерлинга MMA News.

Боец UFC Алексей Олейник:

«Я бы отдал предпочтение Махачеву. Он уже побеждал Царукяна, а значит знает, какие ключи нужно подобрать для того, чтобы выиграть. Также, на мой взгляд, Ислам и технически получше, и разнообразнее», — сказал Олейник Fight.ru.

Чемпион Hardcore FС Магомед Амагаев:

«Многие почему-то делают акцент исключительно на том, что Царукян сильно вырос с момента их первого поединка, окреп, набрался опыта. Но Ислам же занимался ровно тем же самым. Он сейчас находится на своем пике. Возможно, если бы тот Махачев дрался с сегодняшним Арманом, ему было бы непросто. С тех пор Ислам подрался еще девять раз, одержал девять побед, всех оппонентов прошел практически безупречно. Арман же за это время успел и проиграть один раз, и тот же Оливейра, которого Махачев не почувствовал, доставил серьезные проблемы Царукяну, едва не финишировал его. Уверен, что Ислам одержит победу, у меня в этом нет никаких сомнений. И сделает он это, как я вижу, довольно легко», — сказал Амагаев Fight.ru.

В соглавном бою сойдутся Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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