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Ислам Махачев — Арман Царукян: дата боя на UFC 311

Махачев проведет защиту титула в бою против Царукяна 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в бою против Армана Царукяна в ночь с 18 на 19 января 2025 года. Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Главный бой ожидается около 8.00 по московскому времени.

33-летний Махачев в ММА провел 27 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. В последний раз Ислам выходил в октагон в июне 2024 года в рамках UFC 302. Тогда российский боец победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

28-летний Царукян в профессиональной карьере провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. Последний бой Арман повел в апреле этого года на турнире UFC 300. Тогда россиянин одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой раздельным решением судей.

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UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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