Ислам Дулатов — Адам Фугитт: во сколько начало боя и где смотреть трансляцию UFC 318

Немец российского происхождения Ислам Дулатов и Адам Фугитт из США подерутся в полусреднем весе на UFC 318 в ночь с 19 на 20 июля. Вечер ММА пройдет в «Смути Кинг Центре» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало боя Дулатов — Фугитт — после 2.00 по московскому времени.

ММА UFC: Фугитт — Дулатов

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и платформы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

У 27-летнего Дулатова в карьере — 11 побед и одно поражение. 36-летний Фугитт в ММА провел 14 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.