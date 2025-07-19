Николай Веретенников — Франсиско Прадо: во сколько начало боя и где смотреть трансляцию UFC 318

Николай Веретенников из Казахстана и аргентинец Франсиско Прадо проведут поединок в среднем весе на UFC 318 в ночь на 20 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет в «Смути Кинг Центре» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало боя Веретенников — Прадо— после 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Прадо — Веретенников

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и платформы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

35-летний Веретенников в карьере провел 18 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел шесть поражений. На счету 23-летнего Прадо в ММА — 12 побед и три поражения.