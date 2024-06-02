Холланд победил Олексийчука на UFC 302 в первом раунде

Американский боец Кевин Холланд в основном карде UFC 302 победил поляка Михала Олексийчука.

Поединок в среднем весе завершился победой Холланда сабмишеном в первом раунде.

На счету 31-летнего Холланда 26 побед и 11 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 29-летнего Олексийчука 19 побед, 8 поражений и один бой признан несостоявшимся.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Поединок начнется около 07.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.