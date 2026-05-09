Аспиналл считает, что Чимаев победит Стрикленда судейским решением

Чемпион UFC в тяжелом весе англичанин Том Аспиналл прокомментировал прокомментировал предстоящий поединок между Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328.

«Сложный бой для прогноза. Реально тяжело выбрать... Я думаю, что Хамзат победит решением», — сказал спортсмен в видео на своем YouTube-канале.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. 35-летний Стрикленд провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Поединок ожидается около 6.00 по московскому времени.