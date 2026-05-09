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9 мая, 12:30

Президент БЕТСИТИ Fight Nights рассказал, сколько готов заплатить Дзюбе за бой

Известный промоутер Камил Гаджиев в новом выпуске тревел-шоу «Друзья Фортуны» сказал, что готов заплатить футболисту «Акрона» Артеме Дзюбе 30 миллионов за участие в медиабою.

— Какой следующий пик у Fight Nights?

— Это какой-то крутейший медиабой — условно Артем Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить? 30 миллионов заплатил бы. Я не знаю, много для него это или мало. Джига попросил бы больше — ему есть что терять. Если Дзюба проиграет Джиге, то не страшно. Джиган — мастер спорта по кику (кикбоксингу). Он как спортсмен дерется.

Друзья фортуны.



Но я не думаю, что им это интересно. Они все же побольше зарабатывают. Ну а мы просто больше не потянули бы.

Также Гаджиев рассказал, какой самый большой гонорар платил Fight Nights за всю свою историю.

— Это была сумма около одного миллиона долларов, ее мы заплатили Федору Емельяненко. А Минеев и Измаилов получили за бой по 350 тысяч долларов, — рассказал Гаджиев.

Друзья фортуны.

В рамках нового выпуска «Друзей Фортуны» амбассадоры БЕТСИТИ Ольга Тигина и Эльхан Салахов съездили в Ростов-на-Дону на турнир БЕТСИТИ Fight Nights. Выпуск можно посмотреть на VK Видео.

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