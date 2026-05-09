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9 мая, 07:26

Махачев — о бое Чимаев — Стрикленд: «Возможно, Хамзату придется сильно попотеть»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал предстоящий поединок между Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328.

«Будет хороший бой. Может быть, это будет очень легкий поединок, может и пять раундов продлится. В последнем случае Хамзату придется сильно попотеть. Но не как с дю Плесси, который лежал на спине и не вставал... Думаю, Стрикленд будет стараться вставать, будет подниматься и опять драться. Я у Рамазана Курамагомедова спрашивал и он говорит: «С ним много спарринговал, он вообще не лежит, я его валил, но он постоянно встает, постоянно опять начинает в стойке работать», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Шон Стриклэнд.«Сказал Стриклэнду не шутить про СВО. Он меня услышал». Как российские бойцы работали с соперником Чимаева

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Поединок ожидается около 6.00 по московскому времени.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд во&nbsp;время дуэли взглядов.«Буду твоим папочкой». Чимаев не сдержался и ударил Стрикленда во время дуэли взглядов

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Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
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