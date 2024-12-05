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Сегодня, 21:02

Хабиб обратился к Махачеву и Умару Нурмагомедову после анонса их титульных боев в UFC

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову после объявление титульных поединков.

«Через пару дней займусь вами. Будьте готовы», — написал Нурмагомедов на своей странице в соцсети.

Арман Царукян, Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. Сразу три россиянина разыграют пояса UFC за один вечер! Махачев подерется с Царукяном, а брат Хабиба сразится с Двалишвили

UFC анонсировал бои между россиянами Махачевым и Арманом Царукяном, а также поединок Умара Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Поединки пройдут на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе 18 января. Махачев в главном бою вечера будет защищать титул чемпиона в легком весе, Умар Нурмагомедов в со-главном поединке поборется за принадлежащий Двалишвили титул в легчайшем весе.

Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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